Haberler » 3. Sayfa » Halk plajında bulunan tuvaletlere taşlı saldırı - Haberler

Halk plajında bulunan tuvaletlere taşlı saldırı

Marmaris Halk Plajı'nda bulunan tuvalet yine şehir magandalarının hedefi oldu.

30.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:44 Halk plajında bulunan tuvaletlere taşlı saldırı
Halk Plajı'nda bulunan tuvalet yine şehir magandalarının hedefi oldu. Geçtiğimiz senelerde de şehir eşkıyaları tarafından kırılan tuvaletin gece saatlerinde saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Marmaris Halk Plajı'nda yer alan umumi tuvaletler şehir magandalarının yine hedefindeydi. temizlik yapmak üzere Halk Plajı'nda yer alan tuvalete giden Temizlik İşleri personeli akıl almaz bir manzarayla karşılaştı. Gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda 15 kilo ağırlığındaki taşla klozet parçalanmıştı.

Daha önce de saldırıya uğrayan ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, defalarca yenilenen tuvaletin son hali tepki topladı. Müdürlük yetkilileri "Akşam saatlerinde tuvaletler bazı duyarsız kişilerce bu hale getirilmiş. Sabah farkına vardık. Bu paralar milletimizin parası, yazıktır" şeklinde açıklamada bulundu. Vandalların bulunması için etraftaki güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, tuvalet Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince tekrar yenilenecek. - MUĞLA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Marmaris, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:12   Kars'ta ilk kez omurilik ameliyatı yapıldı - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
16:02   Bozüyük'te 3 araç birbirine girdi; 7 yaralı - Haberler
16:00   Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Haberler
16:00   Başkan Ataç, Odunpazarı muhtarlarıyla buluştu - Haberler
16:00   Engelli bireyler ve aileleri yeni yılı Tepebaşı'nda karşıladı - Haberler
15:37   Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
15:35   Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
15:32   Metrobüs hattında çalışacak yeni aracın testine başlandı - Haberler
15:20   Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı - Haberler
30.12.2019 16:16:39