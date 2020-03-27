Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Halk sağlığı laboratuvarı dezenfektan üretim merkezine dönüştürüldü

Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı halk sağlığı laboratuvarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sağlık kurumlarının ihtiyacını karşılamak için antiseptik el dezenfektanı üretilmeye başlandı.

27.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:22
Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı halk sağlığı laboratuvarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sağlık kurumlarının ihtiyacını karşılamak için antiseptik el dezenfektanı üretilmeye başlandı.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı el antiseptiği formülasyonları çerçevesinde yapılan çalışmada, 2 günde 1000 litre antiseptik el dezenfektanı üretimi planlanarak, başta aile ve toplum sağlığı merkezleri olmak üzere hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına gönderilmeye başlandı.
Laboratuvar hizmetleri aksatılmadan sürüdürülen üretimde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki eczacılar görev alıyor.
Üretim sorumlusu uzman eczacı Buse Ülger Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Kırşehir genelindeki hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının el dezenfektanı ihtiyacı nedeniyle üretime başladıklarını söyledi.
Hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık kuruluşlarına gelen vatandaşların koronavirüse karşı korunmasının amaçlandığını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:
"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı halk sağlığı laboratuvarımız adeta bir fabrikaya çevrilmiş durumda. Yüksek miktarda antiseptik el dezenfektanı üreterek binlerce insanın kullanımını sağlıyoruz. İlimizin antiseptik dezenfektan ihtiyacını karşılamak için öncelikle Dünya Sağlık Örgütü kılavuzuna göre hareket ediyoruz. Bu kılavuzda bir kısım alkol, etanol, etil alkol, saf alkol ve belirlenen diğer maddeleri kullanmamız gerekiyor. Bunların tamamının bir formülasyonu var. Dünya Sağlık Örgütü, üretimin özellikle laboratuvar koşullarında yapılmasını önermekte."
Lastik fabrikası hammadde desteği sağladı
Buse Ülger Koca, Kovid-19'la mücadelede her kurumun iş birliği yaptığını vurgulayarak, "Pandemi ile mücadelemizde bu malzemelerin temini için özellikle ilimizdeki bir lastik fabrikasından büyük destek aldık. Fabrika yöneticilerine, İl Sağlık Müdürümüz ve idarecilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Laboratuvarımızda ekip olarak 2 günde yaklaşık 1000 litre antiseptik el dezenfektanı üretimi planlanmaktadır. Üreteceğimiz 1000 litre antiseptik dezenfektanı sağlık tesislerimize, hastanelerdeki triaj bölgelerine, toplum sağlığı merkezine ve aile hekimliklerine göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Halk sağlığı laboratuvarı dezenfektan üretim merkezine dönüştürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel

Haberin Videosu :

Halk sağlığı laboratuvarı dezenfektan üretim merkezine dönüştürüldü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Halk sağlığı laboratuvarı dezenfektan üretim merkezine dönüştürüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Sivas'a giren herkesin ateşi ölçülüyor - Haber 17:04: Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında - Haber 17:04: Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek - Haber 17:04: Muğla'da Türk Kızılay'dan koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek - Haber 17:03: ÇORUM Polislerden önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler