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Halk sağlığını tehdit eden 500 kilogram kırmızı et ele geçirildi

Diyarbakır'da halk sağlığını tehdit eden, bozuk, tüketilmeyecek durumda 500 kilogram kırmızı et ele geçirildi.

08.10.2019 14:51Halk sağlığını tehdit eden 500 kilogram kırmızı et ele geçirildi
Diyarbakır'da halk sağlığını tehdit eden, bozuk, tüketilmeyecek durumda 500 kilogram kırmızı et ele geçirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekiplerince halk sağlığını tehdit eden bozulmuş ve tarihi geçmiş gıda ürünlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde insan sağlığını tehdit eden bozuk 500 kilogram kırmızı ete tutanakla el konuldu.
Satışa sunulmak üzereyken ele geçirilen kırmızı etle ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı.
Bozuk et ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonunda bertaraf edildi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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