Halk toplantısına korona virüs ertelemesi
Karabük Valiliği tarafından her hafta yapılan halk günü toplantıları korona virüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:24
Karabük Valiliği tarafından her hafta yapılan halk günü toplantıları korona virüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Karabük Valiliği tarafından her hafta çarşamba günleri yapılan ve Karabük Valisi Fuat Gürel'in vatandaşların sorunlarını dinlediği "halk günü toplantıları" yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valiliğimiz tarafından her hafta çarşamba günü düzenlenen valimizin bizzat katılımı ile gerçekleşen halk günü toplantılarımız, halımızı korona virüs hastalığından korumak ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla ileri bir tarihte tekrar yapılmak üzere geçici olarak ertelenmiştir. Ancak valiliğimize gelen vatandaşlarımızla görüşmelere devam edilecektir. Toplantının tekrar düzenleneceği tarih duyurulacaktır." - KARABÜK
Karabük Valiliği tarafından her hafta çarşamba günleri yapılan ve Karabük Valisi Fuat Gürel'in vatandaşların sorunlarını dinlediği "halk günü toplantıları" yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valiliğimiz tarafından her hafta çarşamba günü düzenlenen valimizin bizzat katılımı ile gerçekleşen halk günü toplantılarımız, halımızı korona virüs hastalığından korumak ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla ileri bir tarihte tekrar yapılmak üzere geçici olarak ertelenmiştir. Ancak valiliğimize gelen vatandaşlarımızla görüşmelere devam edilecektir. Toplantının tekrar düzenleneceği tarih duyurulacaktır." - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Karabük Valiliği, Karabük, Güncel
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