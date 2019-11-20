Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı

Geçtiğimiz nisan ayında Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu. Demokrasi Arenası programı ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Uğur Dündar, TELE 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dündar hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

"BENİM YERİME HABER YAYANLARA İNANMAYIN"

Çeşitli kanallarla anlaştığı yönünde iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Dündar, "Sevgili Merdan Yanardağ'ın nazik daveti uzerine, yükselen haber kanalı Tele 1'de DEMOKRASİ ARENASI'na çok yakında başlıyorum. Değerli takipçilerime saygıyla duyuruyorum. (Not: Benim yerime Uğur Dündar şu TV ile anlaştı diye haber (!) yayan sahtekârlara inanmayın!..)" ifadelerini kullandı.