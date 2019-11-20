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Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı

Halk TV'den nisan ayında istifa eden gazeteci Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu. Dündar, sosyal medya hesabından, "Tele 1'de Demokrasi Arenası'na çok yakında başlıyorum" açıklamasını yaptı.

20.11.2019 23:29 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:42

Geçtiğimiz nisan ayında Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu. Demokrasi Arenası programı ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Uğur Dündar, TELE 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dündar hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

"BENİM YERİME HABER YAYANLARA İNANMAYIN"

Çeşitli kanallarla anlaştığı yönünde iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Dündar, "Sevgili Merdan Yanardağ'ın nazik daveti uzerine, yükselen kanalı Tele 1'de DEMOKRASİ ARENASI'na çok yakında başlıyorum. Değerli takipçilerime saygıyla duyuruyorum. (Not: Benim yerime Uğur Dündar şu TV ile anlaştı diye haber (!) yayan sahtekârlara inanmayın!..)" ifadelerini kullandı.

Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı

Uğur Dündar, TV, Magazin


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