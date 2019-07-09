Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi!

Nisan ayında Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar sosyal medya hesabından yeni kurulacak bir televizyon kanalını duyurdu. Dündar, Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafla birlikte "Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!" bilgisini paylaştı.

"UMUT VERİCİ GELİŞMELERİ KONUŞTUK"

Uğur Dündar nisan ayında bir grup gazeteci ile birlikte Halk TV ile yollarını ayırmıştı. Dündar medyadaki yeni bir gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Uğur Dündar sosyal medya hesabından, Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak altına, yeni yayın döneminde yeni bir kanalın kurulacağı haberini aldığını yazdı. Dündar paylaşımında, "Akşam sohbetimizde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk. Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!.." ifadelerini kullandı.

YOLLARINI AYIRMIŞTI

Bir süre CHP'nin kanalı Halk TV'de, "Halk Arenası" isimli program yapan Uğur Dündar nisan ayında Lale Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel'in işlerine son verilmesi üzerine istifa ederek kanalla yollarını ayırmıştı.

DESTEK VERECEĞİM

Gazeteci İsmail Saymaz ise yeni kurulacak kanal ile ilgili, "Uğur Dündar'ın yakın ekibinden Kadir Çankaya, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ait ÇukurovaTürk TV'yi satın aldı. Televizyonun merkezi İzmir'e taşındı. Uğur Dündar, "Önceliğim Sözcü TV. Bu proje olmazsa Çankaya ile yeni haber kanalı çalışmasına destek vereceğim." ifadelerini kullandı.