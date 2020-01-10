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Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaptığı Halk TV'nin satıldığı kesinleşti. Kanal, İngiltere'de yaşayan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı.

10.01.2020 20:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:03

Halk TV'nin satışına ilişkin tartışmalara son nokta konuldu. Deniz Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV, 'de yaşayan iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı. Mahiroğlu'nun ayrıca kanalı İstanbul'a taşınacağı öğrenildi.

Deniz Baykal ve Cafer Mahiroğlu'nun Halk TV'nin satışı konusunda protokol anlaşmasına vardığı iddia edilmiş ve "Halk TV satılıyor mu?" tartışmaları alevlenmişti. Ardından bir youtube kanalına konuk olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, "Kanalın satışıyla ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil, satılmadı" ifadelerini kullanmıştı. Sürecin sonunda ise Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'na satıldığı kesinleşti.

MAHİROĞLU, FORBES'E KAPAK OLMUŞTU

Uluslararası iş ve dergisi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yıyında Kasım sayında İngiltere'deki Türk işadamı Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı. Forbes dergisi, Mahiroğlu'nun başarı hikayesini 'Türk Kumaşı', 'Yeni Asil Nadir' başlığı ile Kasım sayısında kapağına taşıdı.

CEFER MAHİROĞLU KİMDİR?

1966 Sivas doğumlu olan Mahiroğlu İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğua soyundu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi. 2007'de mali krize giren İngiltere'nin ünlü markası Select'i satın alan Mahiroğlu'nun 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı.

Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı

Deniz Baykal, İngiltere, TV, Magazin, Ekonomi


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DİKEN:TEMENNİMİZ YERLİ VE MİLLİ BİR KANAL OLUR, ÜLKEMİZİN MENFAAT VE ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA YAYIN YAPAR.
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IHTIYAR:bakalım eski çizgisi devam etcek mi???
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ZİYAA:Biz düz adamız.Biz de sağa sola kıvırma olmaz.Çizgimiz KIZILELMA...
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