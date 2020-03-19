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Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde halk korona virüsüne karşı alınan tedbirlere rağmen meydanda oturmaya devam edince, belediye bankları kaldırdı.

19.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:44
Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde halk korona virüsüne karşı alınan tedbirlere rağmen meydanda oturmaya devam edince, belediye bankları kaldırdı.

Korona ile mücadele kapsamında alınan kararlara bazı vatandaşların aldırış etmeden ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kanepelerde gelişigüzel oturması yetkilileri harekete geçirdi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde bankları önce ilaçlarken, akşam saatlerine doğru ise kaldırdı. Vatandaşların mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Edremit, Güncel

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