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Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı

Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı Balıkesir'in Edremit ilçesinde halk korona virüsüne karşı alınan tedbirlere rağmen meydanda oturmaya devam edince, belediye bankları kaldırdı.

19.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:02
Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı
BALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde halk korona virüsüne karşı alınan tedbirlere rağmen meydanda oturmaya devam edince, belediye bankları kaldırdı.
Korona ile mücadele kapsamında alınan kararlara bazı vatandaşların aldırış etmeden ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kanepelerde gelişigüzel oturması yetkilileri harekete geçirdi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde bankları önce ilaçlarken, akşam saatlerine doğru ise kaldırdı. Vatandaşların mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı

Kaynak: İHA

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Halk uyarılara aldırış etmeyince meydandaki banklar kaldırıldı
Etiketler : Balıkesir, Edremit, Genel

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