Haberler » Güncel » Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi - Haber

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamlığı tarafından Halk ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:27 Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi
'ın Kaymakamlığı tarafından Halk ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Muratlı'nın kırsal mahallelerinden en yoğun nüfusu olan Aşağısevindikli Mahallesi'nde köy kahvehanesinde yapılan halk ve güvenlik toplantısına, Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak başkanlık etti. Geçtiğimiz yıl Aşağısevindikli Mahallesi'nde yapılan halk ve güvenlik toplantılarında gündeme getirilen istek ve taleplere ilişkin gerçekleştirilen ilerleme hakkında da bölge sakinlerine bilgi verildi.

Aşağısevindikli Mahallesi sakinleri; benzinlik arkası mevkisine kanalizasyon yapılması, meraya giden yolların onarılması, meralara gübre dökülmesi ve Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu yoluna hız kesici kasis ve yaya kaldırımı yapılması taleplerinde bulundu.

Talepleri not alan Kaymakam Demirayak, ilgili kurumlara resmi yazı yazacakları ve taleplerin yerine gelmesi için girişimlerde bulunacaklarını beyan etti. Çay sohbetinin ardından halk ve güvenlik toplantısı sona erdi. - TEKİRDAĞ

İsmail Altan Demirayak, Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:38   Kocaeli'de 2019'da kaçakçılığa geçit verilmedi - Haber
10:38   Kırklareli'nde asayiş - Haber
10:38   Gelibolu'da oyuncak yüklü tır yandı - Haber
10:37   Rize Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu - Haber
10:33   Çığ düşen bölgede kar geçit vermiyor - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:40:14