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Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı. Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için "Son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildi.

29.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:46

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı. Yasaklanan siyanürün takibi ise "Son kullanıcı beyannamesi" ile kontrol altına alınacak.

HALKA SİYANÜR YASAKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün satışına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, siyanür bileşikleri halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan siyanür yönetmeliği

Ayrıca tedarikçi firmalar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.

SİYANÜR KONTROLÜ NASIL SAĞLANACAK?

Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildi.

Siyanürün takibi "Son kullanıcı beyannamesi" ile takip altına alınacak

Bu kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için "son kullanıcı beyannamesi" doldurulacak. Siyanürlü bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçıları her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştıracak.

HALKA SATILMAYACAĞI TAAHHÜT ALTINA ALINACAK

Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı belirtilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği taahhüt altına alınacak. Yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle kimyasal maddelerin kullanımına "endüstriyel" ve "profesyonel" kullanım tanımları getirildi.

Buna göre, endüstriyel kullanım bir madde veya karışımın sanayide kullanımını, profesyonel kullanım ise endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade edecek.

NE OLMUŞTU?

İntihar vakalarıyla birlikte siyanür Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulanlar arasına girmişti. İlk olarak ekonomik zorluk çektiği iddia edilen 4 kardeş, İstanbul Fatih'te intihar etmişti. Bu olayın ardından 11 Kasım'da Antalya'da Selim Şimşek, internetten aldığı siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirlemiş, ardından intihar etmişti. İntihar notunda Şimşek 9 aydır çalışmadığını ve maddi zorluklar çektiklerini söylemişti. Bu olaydan 4 gün sonra iş adamı Bahattin Delen, İstanbul Bakırköy'deki evinde, eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti.

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Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak

Siyanür, Güncel

Kaynak: AA


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