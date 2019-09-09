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Halkalı'da binlerce kişi, kerbela'da ölenleri andı

İSTANBUL Halkalı'da, Muharrem ayının 9'uncu gecesi olan Tasua Gecesi'nde düzenlenen programla, binlerce kişi, Kerbela Çölü'nde yaşamını yitiren Hazreti Hüseyin ve 72 kişiyi andı.

09.09.2019 15:30 Halkalı'da binlerce kişi, kerbela'da ölenleri andı
İSTANBUL Halkalı'da, Muharrem ayının 9'uncu gecesi olan Tasua Gecesi'nde düzenlenen programla, binlerce kişi, Kerbela Çölü'nde yaşamını yitiren Hazreti Hüseyin ve 72 kişiyi andı.
10 Ekim 680 tarihinde, Irak'ın Kerbela şehrinde, Yezid tarafından öldürülen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yanındaki 72 kişi, Halkalı'daki Zeynebiye Caddesi'nde, dün akşam düzenlenen programla anıldı. Muharrem ayının 9'uncu gecesi olan ve Tasua Gecesi olarak adlandırılan gecede düzenlenen programa binlerce kişi katıldı. Trafiğe kapatılan cadde üzerine Hazreti Hüseyin'in resimleri asıldı.
Akşam namazının kılınmasıyla başlayan programlarda binlerce kişi, öncelikle Kerbela'da öldürülenlere dua okudu. Ardından cadde üzerinde toplanan gençler, sinezenler (Kerbela şehitleri için yapılan anma merasimlerinde söylenen ağıtlar) seslendirdi. Kerbela olayının ve Tasua Gecesi'nin konu alındığı mersiyelerin seslendirilirken, kalabalık ağlayarak, göğüslerine vurup, ağıtlara eşlik etti.
Kerbela şehitlerini anma programı, bugün düzenlenecek Aşura programı ile devam edecek.
TASUA GECESİ NEDİR?
Tasua, dokuzuncu anlamına gelmektedir. Muharrem ayının dokuzuncu gününe denir. 680 yılının Tasua'sında Hazreti Hüseyin ve 72 kişi Yezid'in ordusu tarafından muhasara altına alınmıştı. Bu gün Hazreti Hüseyin ve yanındaki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmeden önceki son günüdür. Bu günün gecesi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yanındaki 72 kişinin öldürüldüğü Aşura gününe bağlanmaktadır.



Hz. Hüseyin, Halkalı, Güncel

Kaynak: DHA

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