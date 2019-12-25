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Halkalı'daki kaza anı kamerada

HALKALI'da 4 kişinin yaralandığı ve otomobillerin ağır hasar aldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

25.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:33
HALKALI'da 4 kişinin yaralandığı ve otomobillerin ağır hasar aldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, geçen Pazar günü saat 12.00 sıralarında Sakarya Caddesi ile Mahmutbey Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sakarya Caddesi'nden Mahmutbey Caddesi'ne çıkarak sola doğru manevra yapmaya çalışan bir otomobile o sırada Mahmutbey Caddesi'nden gelen başka bir bir otomobil çarptı.
Kazanın şiddetiyle iki otomobil de farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası 4 kişi yaralanırken otomobillerde de ağır hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Halkalı'daki kaza anı kamerada

Halkalı, Güncel

Kaynak: DHA


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