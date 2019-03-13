Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın fiyat tarifesi belli oldu. Buna göre, hatta en uzun yolculuk tam bilette 5,70, öğrencide ise 2,75 olacak. En kısa yolculuk ise tam bilette 2,75, öğrencide ise 1,25 olacak.

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi. Halkalı-Gebze arasında toplamda 43 durak yer alıyor. 115 dakika süren yolculukla aktarma noktaları kullanılarak birçok noktaya kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Hattın günde 1 milyondan fazla kişiye hizmet vermesi bekleniyor.

1 SAAT 10 DAKİKA KAZANDIRACAK

Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km'lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirecek. Gebze-Halkalı arasında aktarmasız gitme imkanı bulan vatandaşlar, 1 saat 10 dakika zaman kazanacak.

BU SABAH İLK SEFERLER YAPILDI

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Açılış sonrası en çok merak edilen konu ise ücret tarifesi oldu. İşte hatta uygulanacak fiyatlar: