Halkalı Güneş Tutulması burçlara etkileri neler? 26 Aralık Oğlak burcunda Halkalı Güneş Tutulması

Halkalı Güneş Tutulması ile ana konu yine evlilik olacak ve ani evlilikler sıkça gündeme gelecek. Tutulma, ülkede kazaların artmasına ve yeni ünlülerin doğmasına yol açabilir. 26 Aralık Halkalı Güneş Tutulması burçlara etkileri haberimizde...

26 Aralık'ta Türkiye saati ile 08:13'de Oğlak burcunun 4 derecesinde Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşecek. Yeniay anında gerçekleştiği için,Güneş tutulmaları genel anlamda başlatma enerjisi taşırlar. Öncü karakterde bir tutulma olması nedeniyle de; etkilerini ilk bir ay yoğun olmak üzere, altı ay gösterecektir.

HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Haritanın 1. evinde gerçekleşeceği, 7. evle birlikte çalışacağı ve Halkalı tutulma olması nedeniyle, evlilik konuları ana gündem olacaktır. Ani evlilik kararları duyabiliriz. Tutulma ile hızlı bir kararla gayrimenkul alanında yatırım için de fırsatlar mevcut. Özellikle Oğlak, Boğa, Başak burçlarının ilk on gününde doğanlar en çok etkiyi alacaklar. İkinci derecede ise; Akrep ve Balık burçları etki alacaklar.

BAŞLANGIÇLARI 27 ARALIK'TA YAPIN

Tutulma anındaki bazı kombinasyonlar nedeniyle de, özellikle şehir içi trafik kazalarında artış olabilir. Kardeş, komşu ve yakın arkadaşlarla kırıcı olaylar yaşama ve ayrışma riski yüksek. Tutulmanın gerçekleştiği sabit yıldız etkisiyle; azimle çalışan ve mücadele edenler ise, istediklerinielde edebilecekler. Olaylarda hakimiyet kurabilecekler. Bazıları ünlü olabilir, bazıları ise; çok parlak bir konuma yükselebilirler. 27 Aralık gününün de yılın en şanslı günü olduğunu düşünerek, önemli başlangıçları Cuma günü yapmakta yarar var. Evren'in size gönderdiği mesajı almaya çalışın.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.