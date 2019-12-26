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'Halkalı Güneş Tutulması' kameralara yansıdı

Bugün yaşanan ve özellikle Suudi Arabistan, Hindistan'ın, Endonezya ve Filipinler'de görülen 'halkalı Güneş Tutulması' kameralara da yansıdı.

26.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:07 'Halkalı Güneş Tutulması' kameralara yansıdı

Bugün yaşanan ve özellikle Suudi Arabistan, Hindistan'ın, Endonezya ve 'de görülen 'halkalı Güneş Tutulması' kameralara da yansıdı. Birçok kişi o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı doğrultuya gelerek Ay'ın, Güneş'in önüne geçerek kısmen ya da tam olarak Güneş ışınlarının önünü kapatmasıyla meydana geliyor. Güneş tutulması duruma göre tam, parçalı, halkalı ve hibrit olmak üzere 4 şekilde gerçekleşiyor. ' Güneş Tutulması', Ay'ın Güneş'in önüne geçerek, Güneş'ten daha küçük göründüğü durumlarda meydana gelen Güneş tutulmasına deniyor.

Bugün gerçekleşen 'Halkalı Güneş Tutulması' özellikle Suudi Arabistan, Hindistan, Endonezya ve Filipinler'de daha iyi görüldü.  Türkiye'den görülemeyen bu tutulmanın görüntülerini, diğer ülkelerden birçok kişi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Gerçekleşen halkalı güneş tutulmasının görüntüleri

-Halkalı güneş tutulmasının farklı ülkelerden görüntüleri

-Tutulmanın gerçekleşirken görüntüsü



Güneş Tutulması, Suudi Arabistan, Filipinler, Halkalı, Güncel

Kaynak: DHA

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