Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi
Halkalı Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangın yeniden bütün fabrikayı sardı.
18.04.2020 00:01 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:36
Halkalı Kağıt Fabrikası'nda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Yangın, akşam saatlerinde tekrar alevlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saattir devam eden yangını söndürme çalışması sürüyor.
Öte yandan, fabrikadan yükselen alevler havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA