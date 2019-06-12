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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi ile Edirne'nin uluslararası ticaretin önemli bir noktası haline de geleceğini bildirdi.Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi için imzaların atıldığını anımsattı.Türkiye'nin prestij projelerinden birinin daha gerçekleştirilmesi yolunda büyük bir adım atıldığını aktaran Aksal, "Bu imza Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı anlamını da taşımaktadır. AK Parti iktidarları Türkiye'nin ulaşımda altyapısını iyileştirmek, ulaşım ağlarını geliştirmek ve uluslararası güzergahların bağlantı noktasında yer almasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek, bölgesinde ve dünyada ulaşım altyapısına 600 milyar lira, demir yollarına da 126 milyar lira ile en çok yatırım yapan ülkelerinden biri haline geldi." ifadelerini kullandı.Aksal, Edirne'de uluslararası ulaşım ağının bağlantı noktasında bulunmasından kaynaklanan stratejik konumunun avantajıyla da AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım alanında yapılan yatırımlardan her zaman büyük pay aldığını bildirdi.Proje tamamlandığında bölgeye katkı sağlayacağını belirten Aksal, şunları kaydetti:"Bu proje Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bağlantı noktalarından birinin inşası anlamını taşımakta ve proje tamamlandığında Edirne, uluslararası ticaretin önemli bir noktası haline de gelecektir. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlanmasıyla uluslararası ticarette yük taşıma kapasite artacağı gibi taşınan her bir yük Türkiye ve Edirne ekonomisine de artı etki yapacaktır.Türkiye ve Avrupa Birliği arasında çök önemli bir ulaştırma projesi olan Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımında 275 milyon Avro Avrupa Birliği hibesi de kullanılacak olup, projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa ile bağlantısı Edirne üzerinden yüksek standartlı demir yoluyla sağlanmış olacak. Projenin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapım sözleşmesi imzalanan ve temeli 18 Temmuz'da Çerkezköy'de atılacak projenin şimdiden Edirnemiz'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."