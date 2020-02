Halkalı marmaray istasyonu çevresine park eden yüzlerce araç havadan görüntülendi -1++++

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL DHA - GEÇEN yıl açılan Halkalı- Gebze banliyö hattı her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. Yüksek Hızlı Tren'in de durakları arasında yer alan Halkalı'da park sorunu yaşanıyor. İşe gitmek için araçlarını Marmaray yanındaki yola park eden vatandaşlar nedeniyle üç şeritli yol iki şeride düşüyor.Açılışı 12 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi büyük ölçüde kolaylaştıran Halkalı-Gebze banliyö hattı her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 68 milyon 468 bin İstanbullu Halkalı-Gebze Marmaray Hattı'nı kullandı. Çok fazla vatandaş tarafından tercih edilen hat beraberinde otopark sorununu da getirdi.ÜÇ ŞERİTLİ YOL PARK SEBEBİYLE İKİ ŞERİDE DÜŞTÜAçıldığı ilk günlerde ücretsiz otoparkı bulunan durak, şimdilerde TCDD'nin vakfı VAK-DES tarafından işletiliyor. İlk 15 dakikası ücretsiz olan otopark, 1-3 saat arası 5 lira, 12-24 saat arası ise 25 lira. Otoparkın kapasitesi ise az. Otopark sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, işe giderken araçlarını Marmaray çevresindeki yola park ediyor. Yüzlerce aracın park ettiği üç şeritli yol ise iki şeride düşmüş durumda.OTOPARK PAHALI VE YETERSİZ İDDİASIYüksek Hızlı Trenle (YHT) Halkalı durağına gelen yolcuları karşılayan yakınları ise yine otopark ücreti ödememek için Marmaray çevresinde bekliyor. Vatandaşlar otopark ücretinin yüksek olduğunu ve mevcut otoparkın yetersiz olduğunu belirtiyor.YHT ile şehir dışından gelen kızını bekleyen Fatma Gürbüz, "Marmaray gibi bir sistem yapıldıysa buraya insanların daha rahat girip, çıkması ve ücretinin olmaması gerekiyor. Etrafı da çok düzenlenmemiş. Buraları da düzenleyip sisteme geçirseler insanlar daha rahat edecek ve sıkıntı yaşamayacak. Ben şu an kızımın gelmesini bekliyorum ve ücret de ödemek istemiyorum. 15 dakikadan sonra ücret ödeniyor. Vermek istemiyorum" dedi.ARABALARINI PARK EDİP İŞE GİDİYORLAREşinin sabah yol kenarına aracını park edip Üsküdar'a işe gittiğini ve akşam aracını aldığını söyleyen Şenay Güven de, "Tren açıkladıktan sonra insanlar buraya arabalarını park edip işlerine gidiyorlar. Benim eşim, kızım da böyle yapıyor. İçeri otoparkta çok anlamsız bir fiyat var ama buradaki bütün araçları alabilecek kapasitede bir otopark değil orası. Oraya 50 araç ya park eder ya etmez. Yola yüzlerce araç park ediyor. Otopark yaparsın ama günlük 23 lira çok fazla" diye konuştu. Güven, "Bu insanlar buraya arabalarını park etmek zorunda. Benim eşim arabayla gidiyordu karşıya ama en son 'ya katil olacağım, ya da kavga çıkaracağım' diyerek vazgeçti. 2,5 saat sürüyordu yol. Akşam da gelip aracı alıyor. Akşam araç kalmaz burada. Bazen bu kuyruk çok daha uzayabiliyor. Birkaç ay içinde İSPARK geliri, para keser diye düşünmüştüm ama neyse ki burayla sınırlı kaldı. Yakında İSPARK gelir" şeklinde konuştu.Serdar Keleş ise ücretsiz sürenin kısa olduğunu belirterek, "Otogar gibi neden yarım saat, bir saat gibi bir süre tanımıyorlar? 15 dakika kısa bir süre. Ücret alınsın ama makul paralar alınması lazım. Çocuğumu almaya geldim. Genelde geliyorum buraya yoğun oluyor. İçerisi de yetersiz zaten. İki üç katlı bir şey yapılmasını isterdim" ifadelerini kullandı.