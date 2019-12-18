Haberler » Güncel » Halkapınar Belediyesi öğrencilere LGS seti dağıttı - Haber

Halkapınar Belediyesi öğrencilere LGS seti dağıttı

Halkapınar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitime Destek Protokolü" kapsamında 8. sınıf öğrencilerine LGS eğitim seti dağıtıldı.

18.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:14Halkapınar Belediyesi öğrencilere LGS seti dağıttı
Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitime Destek Protokolü" kapsamında 8. sınıf öğrencilerine LGS eğitim seti dağıtıldı.
Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar burada yaptığı açıklamada "Müdürlüğümüzle Halkapınar belediye başkanlığı arasında imzalanan protokolün ilk kazanımını öğrencilerimiz almış bulunmakta. Protokol kapsamında,İlçemizde eğitim öğrenim gören Ortaokul 8. sınıf öğrencilerimize Halkapınar Belediyesince Liselere Geçiş Sınavı (LGS) eğitim seti dağıtımı programı gerçekleştirdik. Belediye başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da, "İmkanlarımız çerçevesinde eğitim ve öğretime, öğrencilerimize, okullarımıza elimizden gelen tüm desteği vermek amacındayız. İnşallah çocuklarımızın başarısına bir nebzede olsa katkı verebilirsek ne mutlu bize." dedi.

Halkapınar, LGS, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:24 TOKİ dar gelirliler için Sinop'a 600 konut inşa edecek - Haber
16:24 KTB Başkanı Bağlamış'tan "Kayseri pastırmasına sahip çıkın" çağrısı - Haber
16:19 GAÜN'de 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı - Haber
16:19 Şahinbey Belediyesi Tesislerinde Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar - Haber
16:19 Yılın projesi 'Kültür Vadisi' oldu - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:26:09