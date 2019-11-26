Haberler » Güncel » Halkapınar Belediyesinin eğitime destek protokolü - Haber

Halkapınar Belediyesinin eğitime destek protokolü

Halkapınar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitime Destek Protokolü" imzalandı.

26.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:46Halkapınar Belediyesinin eğitime destek protokolü
Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitime Destek Protokolü" imzalandı.
İmzalanan protokole göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul, pansiyon ve sosyal tesislerin bakım onarım ve ihtiyaçlarının yanı sıra, okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim materyalleri ihtiyacı, gezi ve sosyal faaliyetlerde araç temininde Halkapınar Belediyesi destek verecek.
Törende konuşan Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretimleri, sosyal gelişimleri konusunda, imkanlarımız çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği vermek istiyoruz. Yeter ki çocuklarımız daha iyi eğitim alsın, sınıflarında, okullarında okul bahçesinde ve benzeri alanlarda daha huzurlu daha verimli ve daha mutlu olsunlar." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar da, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Bakkal ile birlikte 3 yıl sürmesi planlanan Eğitim Destek Protokolümüzü imzaladık. hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Halkapınar'da eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimizin daha iyi şartlar altında eğitim görmeleri amacındayız. Eğitime verdiği desteklerinden dolayı sayın Bakkal'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mehmet Bakkal, Halkapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54 İzmir'deki tek kadın off-road pilotu: frenim patlıyor, takla atıyorum ama pes etmiyorum
11:54 Rize inşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi
11:54 Resim sanatını çini ve seramikle buluşturuyor
11:54 AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek
11:53 Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "çın sabahta"
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:04 Son dakika: "MİT, CHP'yi karıştırıyor" iddialarına Erdoğan'dan yanıt: MİT'e gerek yok, Muharrem Bey yeter
10:43 Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 11:55:49