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Halkapınar'da ahır ve samanlık yangını

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, ahır ve samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

15.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:16
Halkapınar'da ahır ve samanlık yangını
Konya 'nın Halkapınar ilçesinde, ahır ve samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Dedeli Mahallesi'nde, Ahmet Yiğit'e (39) ait samanlık ve ahırın arasında bulunan açık odunlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen, samanlık ve ahıra da sıçrayan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Halkapınar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürüldü.
Yangında, ahır kısmen zarar görürken, samanlık ise kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da incelemelerde bulundu.
Jandarma ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı.
Ahmet Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Komşular ahırdan alev ve dumanların yükseldiğini haber ettiler. Koşarak geldim. Yangın kuru odun ve samanların da etkisiyle kısa sürede büyümüş. Jandarma, itfaiye ve komşularımızın da yardımı ile 6 büyükbaş hayvanımızı yanmaktan kurtardık. Şimdi samanlık kullanılamaz halde. 5-6 ton samanım, süt makinem ve çokça odunum yandı. Bugünümüze şükür. Allah beterinden korusun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkapınar, Konya, Güncel
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