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Halkapınar'da "Arabaşı Gecesi" düzenlendi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, Çakıllar Mahalle Muhtarlığı "Arabaşı Gecesi" düzenledi.

14.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:28Halkapınar'da
'nın ilçesinde, Çakıllar Mahalle Muhtarlığı "Arabaşı Gecesi" düzenledi.
Birlik, beraberlik ve kaynaşma amacıyla köy kahvehanesinde düzenlenen programda, geleneksel arabaşı çorbası ve hamurunun yanı sıra yöresel ürünlerden köfter, bandırma, kavurga ve çay ikram edildi.
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı konuşmasında, "Çakıllar Mahallesi muhtarımız Kenan İnan kardeşime teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Çakıllar Mahallemizde güzel bir program oldu. Bu tür programların yeme içmenin dışında, bağların kuvvetlenmesi, vatandaşların kaynaşması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Mahalle sakinlerimize, muhtarımıza misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim." dedi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Recep Eraslan, Emniyet Amiri Mümin Özev, Tarım ve Orman Müdürü Adem Doğan, siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Mehmet Bakkal, Halkapınar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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