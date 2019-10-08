Haberler » Güncel » Halkapınar'da 'Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı' yapıldı

Halkapınar'da "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı" yapıldı

Halkapınar'da "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

08.10.2019 12:38Halkapınar'da
Halkapınar'da "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı" düzenlendi.
Halkapınar Kaymakamlığının toplantı salonunda, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yürütülmesi planlanan faaliyetler ele alındı.
Kaymakam Bozkurtoğlu, bağımlılıkla mücadelenin önemine değindiği konuşmasında şunları kaydetti:
"Halkapınar'da uyuşturucuya kurban gitmiş yada gidecek olan her bir bireyin, her bir gencin vebali, günahı bizim boynumuzda dır. yapılacak olan çalışmalarda, eğitimlerde çok hassas davranmalı. Asla bu konuda taviz ve zafiyet göstermemeliyiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda verilecek olan eğitimlerin dışında, sosyal farkındalık projeleri ile birlikte, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve uzak tutmak ana gayemizdir."
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Duran Ali Şener, jandarma ve emniyet teşkilatı temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.

Halkapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:52 Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
18:51 Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama
18:50 Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
18:50 Başkan Arı görev süresini değerlendirdi
18:50 Ömer Hanedar son yolculuğuna uğurlandı
18:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu balkanların barışıdır"
18:48 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar