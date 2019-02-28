Halkapınar'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Kaynak: AA

Konya'nın Halkapınar ilçesinde sınıfta ders gördükleri sırada kar tatili haberini alan öğrencilerin mutluluğu görenleri gülümsetti.Gelen tatil haberi sonrası kendilerini sınıflarından dışarıya atan öğrenciler, tatil müjdesini bahçede kar topu oynayarak kutladı.Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar yaptığı açıklamada, "İlçe merkezi ve dağlık mahallelerde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeni ile ilçede tüm okullarda (28.02.2019) öğleden sonra yarım gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İlçede kar yağışı hafif de olsa devam etmektedir, hava ve yol durumunu takip ediyoruz." dedi.Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar da, bazı mahallelerde kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiğini söyledi.Başkan Vardar AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının Konya Büyükşehir ve Halkapınar belediyelerince sabahın erken saatlerinden itibaren 7 adet iş makinesi ve 20 işçi ile devam ettiğini belirterek, "İlçe merkezinde 25 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı dağ mahallelerimizden Delimahmutlu'da, Kayasaray, Yassıkaya ve Eskihisar da 40 santimetrenin üzerinde." diye konuştu.Ayrıca ilçede kapalı yol bulunmadığını da ifade eden Vardar, ilçede kar yağışının devam ettiğini de sözlerine ekledi.