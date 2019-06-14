14.06.2019 15:10
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Halkapınar'da karne heyecanı

Halkapınar

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçede birleştirilmiş sınıflarda okuyan Delimahmutlu ilkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçede birleştirilmiş sınıflarda okuyan Delimahmutlu ilkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.
Öğrenciler ve velilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Bozkurtoğlu, öğrencilerin tatilde bol bol eğlenmeleri, çok kitap okumaları eğitim faaliyetlerinden de tamamen uzaklaşmamaları gerektiğini söyledi.
Programa katılan protokol üyeleri, başarılı öğrencilere karne ve hediyelerini verdikten sonra, velilerin hazırladığı yöresel ikramları tattı.
Törene Kaymakam Bozkurtoğlu'nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Aşır Aslan Çağ, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mümin Özev de katıldı.
Kaynak: AA
Halkapınar, Güncel

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