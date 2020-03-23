Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Halkapınar'da parklarda bulunan banklar kaldırıldı - Haberler

Halkapınar'da parklarda bulunan banklar kaldırıldı

Halkapınar'da ilçede bulunan tüm park ve bahçelerdeki oturma gurupları toplatıldı.

23.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:42
Halkapınar'da parklarda bulunan banklar kaldırıldı
Halkapınar 'da ilçede bulunan tüm park ve bahçelerdeki oturma gurupları toplatıldı.
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal yaptığı açıklamada, "İlçede bulunan tüm park ve bahçelerdeki bank ve oturma guruplarını toplatıldı. Dışarıda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımız zabıta ekiplerimizce evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. Salgın hakkında vatandaşlarımız bilgilendirme çalışması yapıldı. Topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelmemeleri istendi. İlçede bulunan toplu taşıma araçları tekrar ilaçlandı. ve belirli periyotlarla ilaçlanmaya devam edilecek." dedi.
Halkapınar Kaymakamlığı da ilçede 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verilebilmesi için 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' oluşturulduğunu duyurdu.
Halkapınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gurubu, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan, kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere, temel ihtiyaçlarının karşılanması, bu kapsamda ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen ve yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurulmuş ve 7/24 hizmet esasına dayalı nöbet listesi oluşturulmuştur. Kapsamda ki vatandaşlarımız, Bakanlığımızca belirlenen 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden oluşturduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Gurubu'na ulaşabileceklerdir." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Bakkal, Halkapınar, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

'Minik Turan, pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayıp öldü' iddiası - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı telefonu - Haber Diyanet: WhatsApp aracılığıyla evde ibadete teşvik edin - Haber Resmî kurumlarda korona mesafesi - Haber Sağlık çalışanlarına dürümlü destek - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading