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Halkapınar din görevlileri toplantısı

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Aylık Mutat Din Görevlileri Toplantısına" katıldı.

02.08.2019 11:27 Halkapınar din görevlileri toplantısı
Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Aylık Mutat Din Görevlileri Toplantısına" katıldı.
Halkapınar Müftülük binasındaki toplantıda, Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Halkapınar müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri ile her zaman bir araya gelemediğini ifade ederek, bu toplantıda ilçede görev yapan din görevlileri ile bir araya gelebilmek için katıldığını söyledi.
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Kaymakam Bozkurtoğlu, din görevlilerinden ayrıca namaz, hutbe ve cenaze hizmetleri gibi, cami içi rutin görevleri dışında halkla iç içe olmalarını ve halkla birebir ilgilenmelerini onlarla sohbetler etmelerini istedi.
Toplantıda, yaklaşan kurban bayramı nedeniyle de dikkat edilmesi gereken hususlar da görüşülürken, toplantının son bölümünde kaymakam, din görevlilerinin sorunlarını dinledi.
İlçe Müftüsü Mustafa Dökmen de toplantıya katıldığı için Kaymakam Bozkurtoğlu'na teşekkür etti.

Halkapınar, Müftülük, Güncel

Kaynak: AA

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