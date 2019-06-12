Halkapınar Kaymakam Vekili göreve başladı

Halkapınar
Kaymakam Vekilliğine atanan, daha önce Çanakkale Lapseki
Kaymakam Refiki görevinde bulunan Yunus Emre Bozkurtoğlu, Halkapınar'daki görevine başladı.
Hayırlı olsun ziyaretlerini makamında kabul eden Bozkurtoğlu, ziyarete gelen kurum amirleri ve vatandaşlardan ilçe hakkında bilgi aldı.
Bozkurtoğlu, yaptığı açıklamada, Halkapınar'a atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tüm kurumlarımızla birlik, beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.
Kaynak: AALapseki
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