Halkapınar Kaymakamı Aydın, Muhtarlarla Buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 16:21



29 Kasım 2018 Perşembe 16:21

Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, muhtarlarla bir araya geldi.Kaymakamlık toplantı salonunda, vatandaşların sorunlarını tespit etmek ve çözüme kavuşturabilme amacıyla düzenlenen toplantıda, muhtarların talep ve önerileri görüşüldü.Toplantıda konuşan Kaymakam Aydın, mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.Aydın, "İnşallah sizlerin de katılımıyla verimli bir toplantı olacağına inanıyorum." dedi.Belediye hizmetleri, çiftçi ve besicilerin talepleri, elektrik problemleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Demirdiş ve 17 mahalle muhtarı hazır bulundu.