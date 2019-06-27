27.06.2019 10:01
Haberler » Güncel » Haber

Halkapınar Kaymakamı Bozkurtoğlu, esnafı ziyaret etti

Halkapınar Kaymakamı Bozkurtoğlu, esnafı ziyaret etti

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Kaymakam Bozkurtoğlu, ilçe merkezinde çalışan küçük esnafı ziyaret etti, sohbetler gerçekleştirdi.
İlçe merkezinde bakkal dükkanı işleten Zerrin Karatepe , kaymakam Bozkurtoğlu'nun ziyaretinden çok mutlu olduklarını, onur duydukların söyledi.
İlçede kasaplık yapan Erol Demirbaş ise uzun zaman sonra ilk defa bir kaymakamın esnafı bu şekilde ziyaret ettiğini, halkın arasına karıştığını gördüklerini söyledi.
Kaymakam Bozkurtoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın bize,' halkla iç içe olun, halkın arasında, halkla kaynaşan kaymakamlar olun' emrini verdi. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Ben Halkapınar'ı, Halkapınarlıları çok sevdim. O yüzden esnafımızla tanışalım bir merhaba diyelim bir istekleri var mı? soralım istedik" dedi.
Kaynak: AA
Karatepe , Halkapınar , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19 Fasıl Say, Antalya'da konser verdi
11:19 TAV karbon salımlarını sıfırlayacak
11:19 İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava
11:18 Doğal güzelliğiyle dikkat çekmişti, o köye ilgi arttı
11:18 Cizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltı
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Üniversitesindeki Törende Konuşuyor
11:17 İstanbul'da hırsızlık operasyonu