03.07.2019 15:58
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Halkapınar Kaymakamı gazileri ziyaret etti

Halkapınar Kaymakamı gazileri ziyaret etti

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, gazileri evlerinde ziyaret etti.

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, gazileri evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Bozkurtoğlu ilçede yaşayan Kıbrıs Harekatı gazileri Hasan Gümüş, Salih Baştuğ, Ümmühani Karaman ile Güneydoğu Anadolu'da gazi olan Hüseyin Aydın'ı evlerinde ziyaret etti.
Bozkurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gazilerin devletin ve milletin kendilerine emaneti olduğunu, her zaman onların yanında olacaklarını söyledi.
Kıbrıs gazisi Hasan Gümüş ise Rum askerleri ile girdikleri bir çatışmada gösterdiği başarıdan dolayı komutanının kendisini sarılarak tebrik ve teşekkür ettiğini anlattı.
Kaynak: AA
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