Halkbank: 3-1

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)
HALKBANK: Bahov (xx), Hakkı (xx), Seganov (xx), Efe
(xx), Faik Samet (xx), Metin (xx), Hasan (xx), Volkan (x), Stern (x), Orçun (x), İbrahim (x), Gökhan (x)
SETLER: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23
SÜRE: 124 dakika (25, 34, 31, 34)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21'inci hafta mücadelesinde zirve takipçisi Arkasspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Halbank'ı 3-1 mağlup etti.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 18-25, 25-23, 25-22 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 7'nci galibiyetini alan Arkasspor 49 puana ulaşırken, Halkbank 37 puanda kaldı.