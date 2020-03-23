Halkbank: "31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel...
Halkbank: "31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
23.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:15
Halkbank: "31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ekonomi