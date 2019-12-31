Haberler » Spor » Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu - Spor

Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu

Halkbank Başantrenörü Taner Atik, "Yoğun bir ilk devre geçirdik.

31.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu
Halkbank Başantrenörü Taner Atik, "Yoğun bir ilk devre geçirdik. Oynadığımız oyundan ve sahaya yansıttığımız takım karakterinden memnun olduğumu; bunun sezonun geri kalan bölümü için bizleri daha da umutlandırdığını söyleyebilirim" dedi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Liginde ilk yarı sona erdi. Yoğun bir tempoda oynan lig ve kupa müsabakalarının ardından voleybol tatile girdi. Üç kulvarda başarı arayan Halkbank'ta başantrenör Taner Atik sezonun birinci bölümünü değerlendirdi. Yoğun maç temposuna vurgu yapan genç antrenör, şu değerlendirmelerde bulundu:

"27 Ekim 2019 tarihinde başlayan Efeler Liginin ilk yarısını tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay süren birinci yarıda, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley maçları ile birlikte 16 maç oynadık. Oldukça yoğun geçen bir ilk yarı olduğunu söylemeliyim. Yeni bir takım olmamıza rağmen, iki aylık sürede oynadığımız voleyboldan ve sahaya yansıttığımız takım karakterinden memnun olduğumu; bunun sezonun geri kalan bölümü için bizleri daha da umutlandırdığını söyleyebilirim. Amacımız her sayı için mücadele eden bir takım olabilmekti. Elde ettiğimiz sonuçların takımın performansı ile doğru orantılı olmadığını ve ortaya koyacağımız mücadele ruhunun sezonun ikinci yarısında sonuca da olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum. 2020 yılının, huzur ve başarı getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını kutlarken, Tokyo Olimpiyatlarına katılma mücadelesi verecek A Bayan Milli Takımımıza başarılar temenni ediyorum." - ANKARA

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:14   Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı - Spor
22:14   Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu - Spor
19:25   Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! - Spor
19:04   Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı - Spor
18:45   Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Spor
18:25   Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı - Spor
16:31   Dünya rekortmeni Birgül Erken Sakaryabaşı'nda nefes tuttu - Spor
15:37   Naz Aydemir Akyol: "Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek" - Spor
14:23   Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel: "2-3 oyuncu transfer edeceğiz" - Spor
1.01.2020 01:33:49