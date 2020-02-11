Haberler » Güncel » Halkbank, Belçika'da puan arıyor - Haber

Halkbank, Belçika'da puan arıyor

Türkiye'yi CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Halkbank, C Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımı ile yarın karşı karşıya gelecek.

11.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:20Halkbank, Belçika'da puan arıyor
'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Halkbank, C Grubu'ndaki 5. maçında 'nın Greenyard Maaseik takımı ile yarın karşı karşıya gelecek.
CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Halkbank, Greenyard Maaseik ile mücadele edecek. Steengoed Arena MAASEIK'de oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak olan karşılaşmayı İsviçreli Peter Christian Wolf ve İtalya'dan Daniele Rapisarda hakem ikilisi yönetecek.
İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı konuk ekip 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başarmıştı.
PUAN ALMAK İSTİYORUZ
Başkent ekibinin yeni transferi Toncek Stern, bu karşılaşmaya galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Türkiye'de oynanan karşılaşmayı, kadroda olmadığı için arkadaşlarından dinlediğini açıklayan genç oyuncu, Belçika ekibinin yenilmeyecek bir takım olmadığını dile getirdi. Halkbank'a geleli kısa bir süre geçtiğine vurgu yapan Stern, "Uyum sorunumu aşmak üzereyim. İyi bir takımız ve gerçekten iyi çalışıyoruz. İşler ligde de iyi gidiyor. Maaseik takımı ile vereceğimiz puan mücadelesinde şans bulduğum taktirde ben de takımıma katkı yapmak adına elimden geleni yapacağım. Bütün gayretimiz Halkbank'ın başarısı için" diye konuştu.
(Yunus Emre Kartal/İHA)

voleybol, Türkiye, Belçika, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:31:46