20 Kasım 2018, 21:09
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Halkbank, Cev Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Halkbank, Cev Şampiyonlar Ligi

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Stephan Grieder (İsviçre)HALKBANK: Faik Samed, Luburic, Sket, Hakkı, Baranowicz, Burutay, Hasan (L), Alperay (L) (Abdullah, Vefa, Quesque)KNACK ROESELARE: Verhanneman, Coolman, Tuerlinckx, Van Hirtum, Van de Velde, Walsh, Dejonckheere...



SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Stephan Grieder (İsviçre)

HALKBANK: Faik Samed, Luburic, Sket, Hakkı, Baranowicz, Burutay, Hasan (L), Alperay (L) (Abdullah, Vefa, Quesque)

KNACK ROESELARE: Verhanneman, Coolman, Tuerlinckx, Van Hirtum, Van de Velde, Walsh, Dejonckheere (L), Robbe (L) (Depovere, Kindt)

SETLER: 29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9

SÜRE: 134 dakika (35, 29, 28, 24,18)

Türkiye'yi 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde temsil eden Halkbank, A Grubu'ndaki ilk maçında, Belçika'nın Knack Roeselare takımını konuk etti. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 29-31, 25-23, 22-25, 25-15 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup eden Halbank, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

- İstanbul İsviçre,Hırvatistan,Türkiye Voleybol Federasyonu
20 Kasım 2018 Salı 21:09



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