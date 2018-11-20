Halkbank, Cev Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

SALON: TVF
Başkent
HAKEMLER: Milan
Rajkovic (Hırvatistan
), Stephan Grieder (İsviçre
)
HALKBANK: Faik Samed, Luburic, Sket, Hakkı, Baranowicz, Burutay, Hasan (L), Alperay (L) (Abdullah, Vefa, Quesque)
KNACK ROESELARE: Verhanneman, Coolman, Tuerlinckx, Van
Hirtum, Van de Velde, Walsh, Dejonckheere (L), Robbe (L) (Depovere, Kindt)
SETLER: 29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9
SÜRE: 134 dakika (35, 29, 28, 24,18) Türkiye
'yi 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde temsil eden Halkbank, A Grubu'ndaki ilk maçında, Belçika
'nın Knack Roeselare takımını konuk etti. Ankara
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 29-31, 25-23, 22-25, 25-15 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup eden Halbank, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
- İstanbul
İsviçre,Hırvatistan,Türkiye Voleybol Federasyonu