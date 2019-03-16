Halkbank - Fenerbahçe: 1-3

SALON: Malatya
Merkez
HAKEMLER: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım
HALKBANK: Kemal Kayhan
, Luburic, Burutay Subaşı
, Hakkı Çapkınoğlu
, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)
FENERBAHÇE: Klinkenberq, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş
, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz
, Bertuğ Öndeş)
SETLER: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26
SÜRE: 125 dakika (27, 29, 36, 33)
Voleybol AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe
, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek finalde Galatasaray
'ın rakibi oldu.
Spor
Kaynak: DHA