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Halkbank final grubunda

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap rövanş karşılaşmasında Halkbank, Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup ederek adını final grubuna yazdırdı.

26.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:10 Halkbank final grubunda
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap rövanş karşılaşmasında Halkbank, 'u 3-0 mağlup ederek adını final grubuna yazdırdı.
İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyet, mavi-beyazlı takımın rahat bir oyun çıkarmasını sağladı. Halkbank hücumda az hata yaptı, iyi servis attı. Defans ve blokta da üstünlük kurunca galibiyet geldi.
Halkbank'ta en skorer oyuncular 19 sayı ile Metin Toy ve 17 sayı ile Efe Bayram oldular. Maçın en hızlı servisleri bu iki oyuncudan geldi. Saatte 117 kilometre hızla Metin Toy kullandı. Saatte 109 kilometre ile Efe Bayram Metin Toy'a eşlik etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan
Halkbank Abkara: Faik Samed Güneş, Georgi Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Furkan Aydın, Orçun Ergün)
Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Hamdi Erkan, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Elviss Krastins (Salih Özdemir)
Setler: 25-20, 25-19, 25-15
Süre: 1.13 (24, 25, 24)
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Efe Bayram, voleybol, Arhavi, Güncel

Kaynak: İHA

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