29.06.2019 11:07
Haberler » Ekonomi » Haber

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan ATO'ya ziyaret

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve oda üyeleriyle görüştü.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan , Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve oda üyeleriyle görüştü.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın meclis ve komite üyelerinin sorunlarını dinleyen Arslan, genel istişarenin ardından üyelerle görüşmeler yaptı.
Söz konusu görüşmede ATO Başkanı Baran, bankacılık sistemiyle reel sektörün birbirine her zaman ihtiyaç duyduğunu anlattı.
ATO'nun son 2 yılda 3 ayrı KOBİ destek kredisi çalışmasıyla üyelerine 3 milyon liralık finansman imkanı sağladığını anımsatan Baran, "Üyelerimizin kaynağını, ihtiyaçları olduğu zaman onlara kullandırdık." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
osman arslan , halkbank genel müdürü , ankara ticaret odası , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:40 Kaymakam ve Belediye Başkanı kazmayı eline aldı, tarlaya girdi
12:37 Kadın girişimci Erciyes Teknopark sayesinde Avrupa ülkelerine iplik ihraç ediyor
12:25 Türkiye - ABD arasında hedef, 75 milyar dolarlık ticaret
12:23 Araban'da pamuk üretimi için önleyici tedbirler arttırıldı
12:22 Yarım puan faiz indirimi zor görünüyor
12:21 (Özel) Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor
11:52 TCMB kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak