Haberler » Güncel » Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi - Haber

Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

23.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:05Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi
AXA Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.
Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında perde, yarın yapılacak Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediye karşılaşması ile açılacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 15.00. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Halkbank 3-0 kazanmıştı. 13. haftada 2-0 öne geçtiği maçta Galatasaray'a 2 puan kaptıran Halkbank'ta genç orta oyuncu Furkan Aydın, mücadele ile ilgili fikirlerini şöyle aktardı:
"Sıkışık bir fikstürdeyiz. Lig, Avrupa, kupa ligin bu sıkışık programındaki zaman sıkıntısına karşın efektif ve yüksek kalitede çalışıyoruz. Şanssız bir sezon yaşadığımız da aşikar. Bursa maçı bizim için yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Kendi sahamızda rakibimize saygı duyarak, terimizin son damlasına kadar mücadele edip üç puan kazanmak istiyoruz. Bu mücadeleyi verecek kondisyonumuz, kalitemiz ve inancımız var. Buradan hak ettiğimiz bir galibiyet alıp Şampiyonlar Ligi'ndeki Wegiel maçına moralli çıkmak arzusundayız."
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sigorta, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:05  Çocuklar yarıyıl etkinlikleri ile doyasıya eğleniyor
12:05  İzmir karaburun'un nergis tarlalarında festival heyecanı
12:05  Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı başladı
12:04  Sınav kaygısı için aldığı ilaç, vücudunu yakıp, görme yetisini kaybettirdi
12:04  Yangında balkona sığınan kadını itfaiye kurtardı
23.01.2020 12:06:25