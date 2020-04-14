Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Halkbank'ın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, Türkiye izlenimlerini anlattı Açıklaması

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, kariyerini Türkiye'de sürdürmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

14.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:42
Halkbank'ın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, Türkiye izlenimlerini anlattı Açıklaması
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, kariyerini Türkiye 'de sürdürmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Ara transfer döneminde takıma katılan Stern, yaptığı açıklamada, ülkesi Slovenya 'da ilkokul 5. sınıftayken voleybola başlamaya karar verdiğini ifade etti.
Şehrindeki kulüpte oyuncu, antrenör ve spor direktör olan babasından etkilenen Stern, hikayesini, "Slovenya'da Calcit Kamnik'e gittim, Slovenya Ligi, CEV Kupası ve MEVZA organizasyonlarında forma giydim. Orada üç sezon kaldıktan sonra İtalya'ya gidip iki yıl Verona'da oynadım. Sonra Latina takımı ile anlaştım. Bu son sezonun ilk yarısını Polonya'nın Bydgoszcz ekibinde geçirdim ve ardından da Halkbank'a geldim." sözleriyle anlattı.
"Türkiye'deki voleybol seviyesi oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulunan Sloven oyuncu, ligde ilk 6 sıradaki takımın düzeyini çok beğendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Halkbank da bu 6 takımdan biri. Halkbank hakkında söylenecek kötü bir yan yok, bulamazsınız. Çünkü gerçekten kariyerimdeki ve Avrupa'daki en iyi kulüplerden biri. Personel, teknik kadro, oyuncular üst düzeyde ve çok profesyonel. Türkiye ligi ve kupasında üst sıralarda yer alma şansımız yüksekti. Virüs süreci kaçınılmaz olarak voleybolu durdurdu. Devam etseydi iki kulvarda da final oynama şansımız yüksekti."
"Evde kal" çağrısı
Şu anda Slovenya'daki evinde süreci takip eden 24 yaşındaki voleybolcu, "Burada sadece eczane ve marketler açık. Ama umarım bu mümkün olan en kısa sürede geçecek, dünya daha iyi olacak. Ben şanslıyım çünkü ailemin büyük bir bahçeye sahip, büyük bir evi var. Böylece evimizin etrafında tehlikeye maruz kalmadan koşma ve antrenman yapma şansım var. Ayrıca kardeşim de evde. Onunla voleybol pratiği yapabiliyorum. Elbette benim için avantajlı bir konum." ifadelerini kullandı.
Stern, "En önemlisi evde kalmak, spor yapmak ve hijyene dikkat etmek. Maskesiz dışarı çıkmamalı, virüsün yayılımını ancak böyle engelleyebiliriz. 'Bana bir şey olmaz' demeyi sürdürdükçe, bu sürecin sonuna gelemeyeceğiz. İnsan ve maddi kaynaklarımız heba olacak. Gücümüzü israf etmeyelim, spor yapalım, hayatta kalalım." uyarısında bulundu.
"Türkiye'yi seviyorum"
Arkadaşlarının "Tona" diye seslendiği Sloven voleybolcu, "Türkiye'yi seviyorum, Ankara çok güzel bir şehir, yaşadığım semt de harika bir yer." şeklinde görüş belirtti.
Türk mutfağından çok etkilenen Stern, kahvaltı, iskender kebap, mantı ve köfteden övgüyle söz etti. Baklava için ayrı bir parantez açan voleybolcunun arkadaşlarına ilişkin sorulara verdiği cevaplar ise şöyle:
En komik: Abdullah Çam.
En çalışkan: Kaptan Hasan Yeşilbudak.
En centilmen: Faik Samed Güneş.
En yetenekli: Efe Bayram.

Kaynak: AA

Etiketler: Slovenya, voleybol, Türkiye, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Usain Bolt’un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü Spor
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü
Neymar’ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
’Transferle ilgisi yok’ diyen Emre Mor’dan kaçtı iddialarına tepki Spor
"Transferle ilgisi yok" diyen Emre Mor'dan kaçtı iddialarına tepki
Beşiktaş’ın eski hocası Abdullah Avcı’dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
Falcao’dan büyük fedakarlık! Albayrak’ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi Spor
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Haberler ›› Spor ››Halkbank'ın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, Türkiye izlenimlerini anlattı Açıklaması - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

12:20: Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, evde geçen "korona günleri"ni anlattı - Spor 12:11: Mart ayında spor dünyası en çok neleri konuştu? - Spor 12:10: Ezequiel Garay corona virüsü (koronavirüs) yendi - Spor 12:10: Son Dakika: İtalya Sağlık Bakanı'ndan corona virüs açıklaması... 'Ligler iptal edilsin!' - Spor 12:09: Spor dünyasını korona virüs vurdu! - Spor 11:58: Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim - Spor 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber