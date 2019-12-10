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Halkbank Jastrzebski deplasmanında

CEV Erkekler Şampiyonlar Liginde Türkiye'yi temsil eden Halkbank Ankara, yer aldığı C Grubundaki ikinci maçında Polonya'nın güçlü ekiplerinden Jastrzebski Wegiel ile karşı karşıya gelecek.

10.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:26Halkbank Jastrzebski deplasmanında
CEV Erkekler Şampiyonlar Liginde 'yi temsil eden Halkbank , yer aldığı C Grubundaki ikinci maçında 'nın güçlü ekiplerinden Jastrzebski Wegiel ile karşı karşıya gelecek.

Hala Widowiskowo - Sportowa Jastrzebıe Zdroj Spor Salonunda Çarşamba günü oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Slovak Igor Schimpl ile Macaristan'dan Peter Szabo yönetecek.

Mavi-beyazlı ekibin deneyimli isimlerinden Orçun Ergün, tüm maçlara olduğu gibi bu karşılaşmaya da galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi. Rakibin gücünü bildiklerini ifade eden Ergün, "Neredeyse, Alman ve Polonya milli takımlarının bir karışımı. İçlerinde Türkiye'de de forma giymiş tanıdık isimler var. Antrenörleri, Halkbank'ta görev yapmış Slobodan Kovac. Buna mukabil, biz de potansiyelli, güçlü bir ekibiz. Bunu sahada göstermek istiyoruz. Kenetlendik ve Türkiye'ye puanla döneceğimize dair inancımız tam" diyerek düşüncelerini dile getirdi. - ANKARA

Türkiye, Polonya, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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