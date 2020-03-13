Halkbank ligi Tokat'ta bitirecek
Halkbank, ligde son haftayı Tokat deplasmanında geçirecek.
13.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:25
Halkbank, ligde son haftayı Tokat deplasmanında geçirecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal lig etabı 14 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Sonraki aşama ise play-off'lar olacak. Play-off eşleşmelerinde kendisine iyi bir yer edinmek isteyen Halkbank, son haftayı Tokat Belediye Plevne deplasmanında geçirecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşma, Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Gürhan Gül hakem ikilisi yönetecek.
Lig bitimine girerken Halkbank 11 galibiyetle 7, Tokat Belediye Plevne 6 galibiyetle 10. sırada bulunuyor.
Bu zorlu karşılaşmaya hafta boyunca yaptığı antrenman programı ile hazırlanan Halkbank'ta tecrübeli oyunca İbrahim Emet, iddialı olduklarını söyledi. Tüm dünyanın gündemdeki salgın nedeniyle teyakkuzda olduğunu dile getiren milli oyuncu, "Maçın bizim için önemi büyük ama kapıdaki tehlike daha büyük. Milletçe, uyarıları dikkatle almalı, hijyen ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Ülkemiz şanslı bir konumda bulunuyor, bunu kullanmalıyız. Maç sonra gelir. Ama biz yine de kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp son maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu isteği hayata geçirecek gücümüz ve kalitemiz var" dedi. - ANKARA
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal lig etabı 14 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Sonraki aşama ise play-off'lar olacak. Play-off eşleşmelerinde kendisine iyi bir yer edinmek isteyen Halkbank, son haftayı Tokat Belediye Plevne deplasmanında geçirecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşma, Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Gürhan Gül hakem ikilisi yönetecek.
Lig bitimine girerken Halkbank 11 galibiyetle 7, Tokat Belediye Plevne 6 galibiyetle 10. sırada bulunuyor.
Bu zorlu karşılaşmaya hafta boyunca yaptığı antrenman programı ile hazırlanan Halkbank'ta tecrübeli oyunca İbrahim Emet, iddialı olduklarını söyledi. Tüm dünyanın gündemdeki salgın nedeniyle teyakkuzda olduğunu dile getiren milli oyuncu, "Maçın bizim için önemi büyük ama kapıdaki tehlike daha büyük. Milletçe, uyarıları dikkatle almalı, hijyen ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Ülkemiz şanslı bir konumda bulunuyor, bunu kullanmalıyız. Maç sonra gelir. Ama biz yine de kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp son maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu isteği hayata geçirecek gücümüz ve kalitemiz var" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Spor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Spor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Spor
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Spor
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Spor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Spor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli