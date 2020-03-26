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Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş, Dmitrii Bahov ve milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet Kaya Çivici, Eren Cengiz, İrem Şenal, Meral Uğurlu, Merve Eden, Yusuf Can Koru ve Muhammed Nuri Soylu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyma...

26.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:56
Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı
Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş, Dmitrii Bahov ve milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet Kaya Çivici, Eren Cengiz, İrem Şenal, Meral Uğurlu, Merve Eden, Yusuf Can Koru ve Muhammed Nuri Soylu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Faik Samed Güneş, uyarıları dikkate almak gerektiğini belirterek, "Dünyayı etkisi altına alan virüs için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın. El sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için sürekli elimizi sabunlu suyla ovalayarak yıkamamız gerekiyor. İyi beslenin iyi dinlenin. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin" dedi.

DMİTRİİ BAHOV: DIŞARI ÇIKMAYIN

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov, "Tüm dünya zorlu bir durumdan geçiyor" diyerek, "Kendinizi ve ailenizi koruyun. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkarsanız insanlarla mesafeyi koruyun. Ellerimizi daha fazla yıkayalım. Umarım herkes sağlıklı olur" diye konuştu.

MİLLİ DARTÇILAR: EVDE KAL, AKTİF KAL

Milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet Kaya Çivici, Eren Cengiz, İrem Şenal, Meral Uğurlu, Merve Eden, Yusuf Can Koru ve Muhammed Nuri Soylu, antrenmanlarına evde devam ederek herkese "Evde kal, aktif kal" çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Faik Samed Güneş'in açıklamaları

Dmitrii Bahov'un açıklamaları

İsmail Demir'in dart oynaması ve mesajı

Ahmet Kaya Çivici'nin dart oynaması ve mesajı

Eren Cengiz'in dart oynaması ve mesajı

İrem Şenal'ın dart oynaması ve mesajı

Meral Uğurlu'nun dart oynaması ve mesajı

Merve Eden'in dart oynaması ve mesajı

Yusuf Can Koru'nun dart oynaması ve mesajı

Muhammed Nuri Soylu'nun dart oynaması ve mesajı


- Beslenin
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Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Demir, Ahmet Kaya, Spor

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