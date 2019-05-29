Halkbank'ta Alperay Demirciler ile yollar ayrıldı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunda yer alan Alperay Demirciler ile karşılıklı anlaşarak kontratını uzatmama kararı aldı.
Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü ve Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Alperay Demirciler aldıkları ortak kararla sözleşmenin yenilenmemesi hususunda anlaşmıştır. Alperay Demirciler'e verdiği emekler ve yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA