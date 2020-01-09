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Halkbank'ta gümrük vergisi SMS ile ödenebiliyor

Halkbank'ın yeni uygulamasıyla, gümrük vergisi mükellefi firmalar ile mükellefleri adına işlem yapan gümrük müşavirliği firmaları, gümrük vergilerini SMS ile ödeyebileyecekler.

09.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:41Halkbank'ta gümrük vergisi SMS ile ödenebiliyor

Halkbank'ın yeni uygulamasıyla, gümrük vergisi mükellefi firmalar ile mükellefleri adına işlem yapan gümrük müşavirliği firmaları, gümrük vergilerini SMS ile ödeyebileyecekler.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, SMS ile gümrük vergisi ödeme uygulamasından yararlanmak isteyenlerin ilk olarak Halkbank şubelerinden veya Halkbank internet şubesinden bir defaya mahsus talimat vermeleri gerekiyor. Kullanıcılar verecekleri bu talimatta; ödemenin hangi hesaptan ve hangi cep telefonu numarasından gerçekleşeceğini bildiriyor. Halkbank'ın SMS kanalından yapılan ödemelerde Nakit Yönetimi Kredisi, Kredili Mevduat Hesabı ve Vadesiz Mevduat Hesapları kullanılabiliyor.

Bu uygulamayla vergi mükelleflerine, işlerini yürütürken zaman ve maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını belirten Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, "Halkbank müşterilerinin sahip olduğu ayrıcalıkları artırmak üzere geliştirdiğimiz bu uygulama ile müşterilerimize önemli bir kolaylık sağlıyoruz" dedi.



SMS, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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