Halkbank'ta yaprak dökümü

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda yer alan oyunculardan dördüyle sözleşme yenilemedi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alen Sket, Drazen Luburic, Guillaume Quesque ve Michele Baranowicz
ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "A Erkek Takımı'mızda forma giyerek Süper Kupa
'yı müzemize götürmemize, sezonu lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızda katkıları bulunan değerli oyuncularımıza teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Michele Baranowicz
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