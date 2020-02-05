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Halkbank'tan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ hisse devri açıklaması

Halkbank, bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki toplamda yüzde 66,67 hisse pay oranının Ziraat Bankası'na ve VakıfBank'a devrine karar verildiğini duyurdu.

05.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:26Halkbank'tan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ hisse devri açıklaması
Halkbank, bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki toplamda yüzde 66,67 hisse pay oranının Ziraat Bankası'na ve VakıfBank'a devrine karar verildiğini duyurdu.
Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kamu bankalarının ortak ATM hizmeti sunmasıyla ilgili 'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi uyarınca, bankamız bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki yüzde 33,34 hisse pay oranı T.C. Ziraat Bankası AŞ'ye ve yüzde 33,33 hisse pay oranı ise Türkiye Vakıflar Bankası TAO'ya olmak üzere toplam yüzde 66,67 hisse pay oranı ve 17 milyon 334 bin 200 TL'lik bankamız nominal hisse tutarının devrine karar verilmiştir."

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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