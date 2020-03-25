Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Halkbank'tan Esnaf Destek Paketi kullandırımlarına ilişkin açıklama - Ekonomi

Halkbank'tan Esnaf Destek Paketi kullandırımlarına ilişkin açıklama

Halkbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya alınan ve 25 bin TL'ye kadar İşletme Kredisi ile 25 bin TL'ye kadar limitli ticari kart ürünü Paraf Esnaf Kart hizmetini kapsayan "Esnaf Destek Paketi" hakkında sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilendirmeler nedeniyle, kredi...

25.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:10
Halkbank'tan Esnaf Destek Paketi kullandırımlarına ilişkin açıklama
Halkbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya alınan ve 25 bin TL'ye kadar İşletme Kredisi ile 25 bin TL'ye kadar limitli ticari kart ürünü Paraf Esnaf Kart hizmetini kapsayan "Esnaf Destek Paketi" hakkında sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilendirmeler nedeniyle, kredi kullandırım koşulları hakkında açıklama yaptı.
Bankadan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, bununla birlikte ESKKK kefaletli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkarların talepte bulunmaları halinde, aynı faiz oranı ve aynı koşullarla ESKKK kefaletli kredi limit boşluklarını kullanabilmekte olduğu ve bu kredinin faiz oranının, ESKKK kefaleti ile kullandırılan kredilerle aynı olduğu belirtildi.
- Mevcut kredilerin taksit ödemelerine 3 ay süreyle erteleme
Halkbank'ın açıklamasında Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların kredi ödemelerinin ertelenmesiyle ilgili olarak şunlar kaydedildi:
"Esnaf ve sanatkarlarımızın bankamızdan 31 Mart 2020 tarihinden önce kullanmış oldukları Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Nisan-30 Haziran 2020 arası 3 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmesine ilişkin 2283 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25 Mart 2020 tarih, 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Karar doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlarımızın 1 Nisan-30 Haziran 2020 arası 3 aylık dönemde vadesi gelecek taksit ödemeleri, esnaf ve sanatkarlarımızın talep etmesi halinde Bankamızca 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir."
Bu arada, bazı esnaf odaları Esnaf Destek Paketi'ne başvuru için üyelerden evrak istemeye başladı. Pakete başvuru yapmak isteyen esnafın, nüfus cüzdanı örneği, oda faaliyet belgesi, vergi levhası örneği, esnaf sicil tasdiknamesi, 2018- 2019 yıllarına ait gelir gider beyannamesi ve işletme sahibine ait tapu ya da araç ruhsat örneklerini getirmesi gerekiyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:26: Tarım ve Orman Bakanlığından ekmek için Kovid-19 genelgesi Açıklaması - Ekonomi 19:25: Fitch'ten ABD bankalarına virüs uyarısı - Ekonomi 19:25: İki bakandan ortak açıklama - Ekonomi 19:14: PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü - Ekonomi 19:08: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Ekonomi 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin